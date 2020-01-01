Les filtres pour réseau d’eau sont essentiels pour protéger les installations sanitaires et de chauffage contre les impuretés, les particules solides et les dépôts susceptibles d’endommager les équipements. Placés à l’entrée du réseau ou en amont des dispositifs sensibles comme les chauffe-eaux, robinets ou réducteurs de pression, ils prolongent la durée de vie des installations tout en garantissant une eau plus propre. Les professionnels du bâtiment ont le choix entre différents types de filtres : tamis, autonettoyants, à cartouche, selon les besoins et contraintes techniques du chantier. Faciles à installer et à entretenir, ces dispositifs sont recommandés aussi bien en construction neuve qu’en rénovation. Sur cette page, découvrez une sélection de filtres performants et conformes aux exigences des réseaux d’eau potable ou techniques, adaptés aux attentes des pros du BTP.