La catégorie Finition et habillage regroupe l’ensemble des éléments techniques et esthétiques qui subliment l’enveloppe du bâtiment. Des grilles barreaudées aux caches pour unités extérieures de pompes à chaleur, en passant par les systèmes d’habillage pour nez de balcon, ces solutions assurent une protection durable tout en valorisant l’architecture. Fabriqués en matériaux résistants tels que l’aluminium, l’acier ou le zinc, ces produits offrent une grande variété de finitions et de teintes pour s’adapter à tous les projets, qu’ils soient résidentiels, tertiaires ou industriels. Conformes aux normes en vigueur, ils contribuent à la performance énergétique et à la durabilité des constructions. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de produits de finition et d’habillage conçus pour allier fonctionnalité, esthétique et facilité de mise en œuvre.