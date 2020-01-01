Fixation diverse pour équipement sanitaire

Les fixations diverses pour équipements sanitaires regroupent l’ensemble des éléments indispensables à la pose sécurisée et durable des appareils d’hygiène : lavabos, WC, urinoirs, bidets, éviers, receveurs ou meubles. Qu’il s’agisse de chevilles, tiges filetées, colliers, kits de fixation renforcés ou platines murales, ces accessoires garantissent une installation conforme aux normes en vigueur, même dans les configurations complexes (murs creux, cloisons légères, supports PMR). Ces solutions sont conçues pour faciliter la mise en œuvre sur chantier et assurer la stabilité des équipements dans le temps. Retrouvez ici une sélection de fixations fiables et adaptées aux besoins des professionnels du BTP, en neuf comme en rénovation.