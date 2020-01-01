Fixation pour revêtement mural extérieur

Les fixations pour revêtement mural extérieur sont des éléments techniques indispensables à la bonne tenue des façades ventilées, bardages et parements. En assurant la stabilité et la durabilité des matériaux de façade, ces systèmes de fixation – mécaniques, invisibles, rails ou agrafes – répondent à des contraintes précises liées à la nature du support, aux conditions climatiques ou aux charges de vent. Leur choix influe directement sur la qualité de pose, la longévité du revêtement et l’esthétique finale du bâtiment. Il est donc essentiel pour les professionnels du BTP de sélectionner des fixations compatibles avec les matériaux employés (bois, métal, terre cuite, composites…). Retrouvez dans cette sélection des solutions fiables et conformes aux exigences techniques du chantier.