La famille Revêtement mural extérieur rassemble des solutions durables et esthétiques conçues pour habiller, protéger et valoriser les façades des bâtiments. Peintures, enduits décoratifs, parements type bardage ou pierre reconstituée, faïences et panneaux ventilés garantissent une étape essentielle de l’enveloppe extérieure : protection contre les intempéries, isolation thermique ou esthétique. Résistants aux UV, à l’humidité et aux variations climatiques, ces revêtements sont adaptés aux constructions neuves ou à la rénovation, individuelles, collectives ou tertiaires. Conçus pour faciliter la mise en œuvre avec des systèmes certifiés et compatibles aux normes d’isolation et de durabilité, ils offrent une large palette de textures, coloris et finitions (grain, lissé, effet pierre, bois…). Parcourez notre sélection de solutions professionnelles pour sublimer vos façades tout en assurant performance et conformité sur chantier.