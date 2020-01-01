Fourreau, gaine électrique, gaine ignifuge

​Les fourreaux et gaines électriques, y compris les gaines ignifuges, sont indispensables pour la protection et l'organisation des câblages dans les bâtiments. Les gaines ICTA (Isolant Cintrable Transversalement Annelé) sont couramment utilisées pour sécuriser les fils électriques, offrant une résistance aux chocs et une flexibilité adaptées aux installations encastrées ou apparentes. Les gaines ignifuges, quant à elles, sont conçues pour ralentir la propagation des flammes en cas d'incendie, renforçant ainsi la sécurité des installations électriques. Ces produits sont conformes aux normes en vigueur, telles que la NF EN 61386-22, garantissant leur qualité et leur fiabilité. Découvrez notre sélection de solutions techniques et de produits adaptés aux besoins des professionnels du BTP, alliant performance, durabilité et conformité aux exigences réglementaires.