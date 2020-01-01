Le foyer à feu ouvert incarne l’authenticité et le charme d’un chauffage traditionnel, apportant une ambiance chaleureuse et conviviale à l’intérieur d’un logement. Utilisé principalement pour son aspect décoratif, il permet de profiter du spectacle des flammes et de la chaleur rayonnante d’un feu de bois. Bien que son rendement soit inférieur à celui d’un foyer fermé ou d’un insert, il reste prisé dans certains projets de rénovation ou de construction de résidences secondaires, de pièces de réception ou de bâtiments patrimoniaux. Sa mise en œuvre nécessite de respecter des normes strictes en matière de sécurité et de tirage. Cette page regroupe une sélection de foyers à feu ouvert et d’accessoires associés, destinés aux professionnels à la recherche de solutions esthétiques, sur mesure et conformes à la réglementation.