La cheminée reste une solution de chauffage appréciée pour son aspect convivial, sa capacité à chauffer efficacement une pièce et son intégration esthétique dans tous types d’intérieurs. Qu’elle soit à foyer ouvert ou fermé, elle peut fonctionner au bois, aux granulés ou au gaz, selon les préférences et les contraintes du bâtiment. Les cheminées modernes offrent de très bons rendements et répondent aux normes actuelles en matière de sécurité et de performance énergétique. Elles peuvent également être raccordées à des systèmes de récupération de chaleur pour une meilleure diffusion dans l’habitat. Cette page rassemble une sélection de cheminées adaptées aux projets neufs ou de rénovation, avec des modèles variés, designs et techniques, à destination des professionnels du bâtiment et de l’aménagement.