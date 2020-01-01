Le gabion est une solution à la fois technique et esthétique pour la construction de murs de soutènement, la stabilisation des sols, la protection contre l’érosion ou encore l’aménagement paysager. Composés de cages métalliques remplies de pierres, les gabions offrent une grande modularité et une mise en œuvre simple, sans fondations lourdes. Robustes, drainants et durables, ils s’intègrent aussi bien dans les projets de génie civil que dans les aménagements extérieurs. Pour les professionnels du BTP, des travaux publics ou du paysage, le gabion représente une alternative fiable, écologique et économique aux solutions traditionnelles. Parcourez cette sélection pour choisir le type de gabion adapté à vos chantiers.