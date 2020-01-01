Stabilisation et renforcement des remblais

La stabilisation et le renforcement des remblais sont essentiels pour garantir la pérennité des ouvrages de terrassement, de voirie ou d’aménagement paysager. Ces solutions techniques permettent de prévenir les tassements, glissements ou affaissements en améliorant la portance des sols. Géotextiles, géogrilles, nappes de renforcement ou traitements de sols : chaque produit répond à des contraintes spécifiques liées au type de sol, à la charge appliquée et aux conditions environnementales. Pour les professionnels du BTP, une bonne maîtrise de la stabilisation des remblais assure la sécurité des infrastructures et réduit les coûts de maintenance. Cette page propose une sélection de solutions adaptées aux projets exigeants.