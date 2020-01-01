Gaines textiles pour la diffusion de l'air
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Les gaines textiles permettent une diffusion de l’air homogène, silencieuse et esthétique. Légères, faciles à poser et à entretenir, elles s’adaptent à de nombreuses configurations : bâtiments sportifs, industriels, tertiaires ou commerciaux. Grâce à leur conception sur mesure, elles assurent une répartition optimisée des flux sans courant d’air ni bruit excessif. Lavables et résistantes, elles contribuent aussi à une hygiène renforcée. Idéales pour les projets architecturaux ou les espaces à forte fréquentation.