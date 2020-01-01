Garde-corps à barreaudage : une solution classique et efficace pour sécuriser les accès en hauteur. Composés de barres verticales ou horizontales, ces garde-corps conviennent aux bâtiments résidentiels, industriels ou ERP. Leur conception offre une excellente visibilité et limite les risques de franchissement. Les professionnels du BTP apprécient leur solidité, leur modularité et leur facilité d’intégration dans différents environnements architecturaux. Disponibles en acier, inox ou aluminium, ces produits répondent aux normes en vigueur en matière de sécurité et de résistance mécanique. Les solutions listées ici couvrent une large gamme de configurations, prêtes à être intégrées aux chantiers.