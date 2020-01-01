Le garde-corps est un élément de sécurité indispensable pour prévenir les chutes en hauteur, notamment sur les balcons, escaliers, mezzanines ou toitures-terrasses. Il assure une protection fiable pour les personnes tout en s’intégrant harmonieusement dans l’architecture du bâtiment. Disponible en aluminium, inox, acier, verre, bois ou matériaux composites, le garde-corps se décline en modèles droits ou rampants, avec fixation à la française ou à l’anglaise. Barreaudé, vitré ou plein, il peut s’adapter aux exigences esthétiques et fonctionnelles de chaque chantier. Ces équipements doivent répondre à des normes strictes de résistance et de hauteur, notamment dans les logements collectifs et les établissements recevant du public. Qu’il soit posé en intérieur ou en extérieur, le garde-corps combine robustesse, durabilité et esthétisme. Parcourez notre sélection pour choisir la solution la plus adaptée à vos projets de construction ou de rénovation.