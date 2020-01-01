Garde-corps à remplissage verre ou plastique : une solution qui allie transparence, sécurité et esthétisme pour les projets architecturaux modernes. Ces garde-corps sont prisés pour leur design épuré et leur capacité à laisser passer la lumière, tout en assurant une barrière fiable contre les chutes. Utilisés dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou ERP, ils offrent également des performances accrues en termes de résistance aux chocs et aux intempéries. Le remplissage peut être en verre feuilleté, acrylique ou polycarbonate selon les contraintes du chantier. Les professionnels trouveront ici une sélection de produits conformes aux normes, adaptés aux exigences esthétiques et techniques actuelles.