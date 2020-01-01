Garde-corps en acier inoxydable : l’alliance parfaite entre sécurité, design et résistance à la corrosion. Plébiscité dans les projets exigeant durabilité et esthétisme, ce type de garde-corps est utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur, notamment dans les ERP, logements collectifs ou bâtiments tertiaires. L’inox offre une finition élégante, une facilité d’entretien, et une excellente tenue face aux intempéries ou environnements humides. Pour les professionnels du BTP, il constitue une solution fiable et pérenne, conforme aux normes de sécurité. Qu’il s’agisse d’installations sur mesure ou de kits prêts à poser, les produits référencés ici permettent de répondre à toutes les contraintes techniques et architecturales.