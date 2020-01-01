Garde-corps en acier ordinaire : une solution de sécurité robuste et économique pour les chantiers de construction et de rénovation. Très apprécié dans le secteur du BTP, ce type de garde-corps assure la protection des personnes contre les chutes en hauteur, tout en offrant une grande résistance mécanique. Facile à souder et à personnaliser, l’acier ordinaire se prête à de nombreuses configurations, qu’il s’agisse d’escaliers, de balcons ou de plateformes industrielles. Son coût maîtrisé en fait un choix stratégique pour les professionnels à la recherche d’un bon compromis entre sécurité, durabilité et budget. Les solutions listées ci-dessous couvrent un large éventail de modèles adaptés aux normes en vigueur, pour répondre efficacement aux exigences des chantiers.