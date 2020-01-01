Garde-corps en aluminium : une solution légère, moderne et durable pour sécuriser les circulations dans tous types de bâtiments. Utilisé en construction neuve ou en rénovation, l’aluminium séduit par sa résistance à la corrosion, son entretien minimal et ses multiples finitions possibles. Ce matériau est particulièrement prisé dans les projets résidentiels, tertiaires ou publics, pour son esthétique sobre et contemporaine. Les professionnels du BTP apprécient sa pose simplifiée et son excellent rapport performance/poids. Les garde-corps en aluminium disponibles ici répondent aux normes de sécurité en vigueur et s’adaptent à de nombreux contextes : escaliers, balcons, rampes ou terrasses.