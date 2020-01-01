La gargouille est un élément de façade indispensable pour l’évacuation rapide et sécurisée des eaux pluviales depuis les toitures-terrasses ou les balcons. Grâce à sa forme étudiée, elle permet de canaliser l’eau vers l’extérieur du bâtiment, prévenant ainsi les risques d’infiltration, de stagnation et de dégradation des façades. Fabriquée en béton, en fonte, en PVC ou en acier inoxydable, la gargouille s’adapte à tous types de constructions, en neuf comme en rénovation. Son installation simple assure une gestion efficace des eaux, tout en garantissant la pérennité des ouvrages. Certains modèles sont équipés de grilles anti-feuilles ou de protections contre les rongeurs pour renforcer la sécurité des installations. Sur cette page, retrouvez une sélection de gargouilles conçues pour les professionnels du BTP, alliant robustesse, facilité de pose et durabilité.