La génératrice électrique est un équipement clé pour la production d’électricité autonome ou de secours. Elle transforme l’énergie mécanique, issue d’un moteur thermique ou hydraulique, en énergie électrique, adaptée aux besoins des chantiers, installations industrielles, bâtiments isolés ou sites sensibles. Polyvalente, elle peut produire du courant alternatif ou continu selon le type de génératrice (synchrone, asynchrone, à aimants permanents…). Elle est souvent intégrée à un groupe électrogène, assurant une alimentation fiable en cas de coupure ou d’absence de réseau. Son bon dimensionnement est crucial pour garantir stabilité, sécurité et performance énergétique. Pour les professionnels du BTP, de l’événementiel ou de l’industrie, ces équipements sont indispensables. Accédez ici à une sélection de génératrices électriques robustes et performantes, adaptées à chaque usage.