La famille Goujonnage regroupe des solutions d’ancrage mécanique conçues pour fixer solidement des éléments sur supports pleins comme le béton, la brique ou la pierre. Le goujon d’ancrage est composé d’une tige filetée, d’un système d’expansion, d’une rondelle et d’un écrou. Il est utilisé pour sécuriser des structures telles que garde-corps, consoles, équipements techniques ou machines. Ce système assure une excellente résistance au cisaillement et à l’arrachement, même en cas de charges lourdes. Facile à poser grâce à un forage suivi d’un serrage, il garantit un maintien fiable et durable. Disponible en différentes longueurs, résistances et finitions (acier zingué, galvanisé, inox), il répond aux exigences de nombreux chantiers, y compris en environnement humide ou en zones soumises à fortes contraintes. Les produits listés ici offrent des performances conformes aux normes du bâtiment.