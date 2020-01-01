La catégorie Fixation, assemblage, jonction, liaison regroupe des solutions indispensables pour garantir la solidité, la stabilité et la fiabilité des constructions. Ces produits techniques permettent d’assembler, de fixer ou de relier entre eux différents éléments structurels ou de second œuvre. Vis, boulons, chevilles, rivets, systèmes d’ancrage ou de liaison : chaque solution est pensée pour s’adapter aux contraintes du chantier, aux matériaux utilisés et aux normes en vigueur. Dans le bâtiment comme dans l’industrie, ces composants jouent un rôle central dans la durabilité des ouvrages. Rapides à mettre en œuvre, ils répondent aux exigences des professionnels soucieux de sécuriser leurs assemblages tout en optimisant les temps de pose. Parcourez les différentes solutions proposées pour trouver les systèmes adaptés à vos besoins spécifiques.