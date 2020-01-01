Granulat et charge d'argile expansée

Le granulat et la charge d’argile expansée sont utilisés dans les bétons allégés, les chapes isolantes ou les couches drainantes. Grâce à sa structure alvéolaire, ce matériau léger offre une excellente isolation thermique et phonique tout en conservant une bonne résistance mécanique. Résistante au feu, inaltérable, l’argile expansée est également appréciée pour ses propriétés drainantes et son comportement durable dans le temps. Elle convient aussi bien à des applications structurelles qu’en remplissage de dalles ou toitures. Explorez les produits disponibles pour vos projets de construction légère et performante.