Granulat et charge de bois

Le granulat et la charge de bois sont utilisés pour la fabrication de bétons légers, mortiers isolants ou panneaux composites biosourcés. Issus du recyclage de copeaux, sciures ou fibres végétales, ces matériaux contribuent à alléger les structures tout en améliorant le confort thermique et acoustique. Faciles à mettre en œuvre, ils s’intègrent dans des projets de construction durable ou de rénovation écologique. En plus de leur légèreté, ils favorisent la régulation de l’humidité et la respiration des parois. Consultez les solutions listées pour vos réalisations en éco-construction ou en aménagement intérieur.