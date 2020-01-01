Granulat et charge de calcaire, granit

Le granulat et la charge de calcaire ou de granit sont des matériaux minéraux couramment utilisés pour les bétons, les enrobés ou les mortiers. Le granit, très dur et résistant à l’usure, est privilégié pour les ouvrages extérieurs et les zones à forte sollicitation. Le calcaire, plus tendre, est apprécié pour sa facilité de mise en œuvre et ses qualités esthétiques. Ces granulats se déclinent en plusieurs granulométries et couleurs selon l’usage : décoratif, structurel ou technique. Découvrez les références disponibles pour adapter vos mélanges à la nature de vos ouvrages.