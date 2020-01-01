Granulat et charge de calcaire, granit
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Le granulat et la charge de calcaire ou de granit sont des matériaux minéraux couramment utilisés pour les bétons, les enrobés ou les mortiers. Le granit, très dur et résistant à l’usure, est privilégié pour les ouvrages extérieurs et les zones à forte sollicitation. Le calcaire, plus tendre, est apprécié pour sa facilité de mise en œuvre et ses qualités esthétiques. Ces granulats se déclinent en plusieurs granulométries et couleurs selon l’usage : décoratif, structurel ou technique. Découvrez les références disponibles pour adapter vos mélanges à la nature de vos ouvrages.