Granulat et charge de corindon, alumine
Lire plus…
Le granulat et la charge de corindon ou d’alumine sont utilisés pour leurs propriétés abrasives, mécaniques et thermiques dans les mortiers, bétons ou revêtements industriels. Le corindon, matériau extrêmement dur à base d’oxyde d’aluminium, est idéal pour les sols soumis à de fortes contraintes (industriels, parkings, zones de circulation intense). L’alumine contribue également à renforcer la résistance à l’usure et à la chaleur des formulations. Ces granulats sont employés dans des ouvrages techniques où la durabilité, l’adhérence ou la protection antidérapante sont primordiales. Découvrez les solutions adaptées à vos besoins en construction spécialisée.