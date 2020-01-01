Granulat et charge de polystyrène expansé

Le granulat et la charge de polystyrène expansé sont utilisés pour alléger les bétons et améliorer leurs propriétés isolantes. Ces billes de polystyrène apportent une faible densité et une excellente isolation thermique, tout en simplifiant le transport et la mise en œuvre des mélanges. Adaptés aux chapes, aux dalles et aux isolations sous plancher, ils participent à la performance énergétique du bâtiment. Résistants à l’humidité et stables dans le temps, ces matériaux conviennent parfaitement aux constructions neuves ou à la rénovation. Consultez les produits proposés pour vos bétons légers.