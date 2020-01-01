Granulat et charge de pouzzolane

Le granulat et la charge de pouzzolane sont appréciés pour leurs propriétés naturelles filtrantes, drainantes et thermiques. Issu de roche volcanique, ce matériau léger est utilisé dans les bétons, les substrats de toitures végétalisées, les filtres d’assainissement ou les chapes. Il permet une régulation de l’humidité, une bonne aération et un excellent comportement au gel. Résistante et durable, la pouzzolane convient à des applications écologiques, techniques ou décoratives. Découvrez les solutions listées pour intégrer ce granulat à vos projets de construction durable ou de gestion des eaux.