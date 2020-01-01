Granulat et charge de quartz

Le granulat et la charge de quartz sont utilisés pour leur dureté, leur stabilité chimique et leur esthétique. Ces matériaux sont intégrés dans les bétons décoratifs, les mortiers haute performance ou les sols industriels pour améliorer la résistance à l’usure et l’adhérence. Le quartz est également prisé dans les revêtements antidérapants ou les applications décoratives (sols, dalles, enduits). Disponible en différentes granulométries et teintes, il s’adapte à de nombreux usages professionnels. Parcourez les références listées pour trouver les solutions techniques ou esthétiques en quartz adaptées à vos projets.