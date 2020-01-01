Granulat et charge siliceux

Le granulat et la charge siliceux sont essentiels dans la formulation de bétons, mortiers ou enrobés destinés à des ouvrages sollicités mécaniquement ou thermiquement. La silice, naturellement dure et chimiquement stable, permet de renforcer la résistance, la compacité et la durabilité des matériaux. Ces granulats sont aussi utilisés dans la fabrication de produits réfractaires ou les traitements de surface. Leur granulométrie contrôlée et leur pureté garantissent une performance constante, notamment pour les travaux de voirie, d’industrie ou de génie civil. Découvrez les solutions proposées pour vos projets techniques.