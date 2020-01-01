Grenaille, particules métalliques

La grenaille et les particules métalliques sont utilisées dans le bâtiment pour le traitement des surfaces, le sablage, le renforcement de bétons ou la protection contre l’usure. Issues de métaux comme l’acier, l’inox ou la fonte, ces particules assurent une action mécanique ou structurelle selon leur usage. Elles permettent d’augmenter l’adhérence, de créer une texture ou de consolider un matériau exposé aux contraintes. Utilisées dans les sols industriels, les revêtements antidérapants ou les bétons fibrés, elles répondent à des besoins techniques précis. Découvrez les solutions listées pour vos chantiers spécialisés.