Le grillage métallique ou plastique est couramment utilisé dans le secteur du bâtiment pour sécuriser, délimiter ou renforcer des zones spécifiques. Facile à poser, il offre une grande résistance aux intempéries et à l’usure, en s’adaptant aux environnements extérieurs comme intérieurs. Le grillage métallique est idéal pour les clôtures de chantier, les protections de zones ou les supports structurels. Quant aux versions plastiques, elles conviennent aux usages temporaires, décoratifs ou légers. Selon vos besoins, il existe une solution adaptée. Les professionnels du BTP trouveront ici un large choix pour répondre à toutes leurs contraintes techniques.