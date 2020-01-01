Le groupe de sécurité est un élément indispensable des installations d’eau chaude sanitaire, destiné à protéger les chauffe-eaux contre les surpressions. Installé en amont du ballon, il assure trois fonctions principales : la sécurité en cas de surpression, la vidange manuelle de l’installation, et l’isolation hydraulique. En cas de montée en température, le groupe permet l’évacuation d’un excès d’eau afin de maintenir une pression stable dans la cuve. Pour les professionnels du bâtiment, le choix d’un groupe de sécurité adapté est essentiel pour garantir la conformité aux normes (notamment EN 1487), assurer la longévité des équipements et prévenir les risques de fuites ou de détériorations. Sur cette page, découvrez une sélection de groupes de sécurité performants, conçus pour les projets de construction neuve ou de rénovation, répondant aux exigences de fiabilité, de sécurité et de durabilité.