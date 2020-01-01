L’habillage de cheminée permet de valoriser l’esthétique d’un foyer tout en assurant son intégration harmonieuse dans l’espace intérieur. Il joue un rôle décoratif mais aussi fonctionnel, en protégeant les murs des rayonnements thermiques et en facilitant l’entretien de l’installation. Proposé dans une large variété de matériaux (bois, pierre, métal, céramique), de styles (classique, contemporain, rustique) et de finitions, l’habillage s’adapte aussi bien aux cheminées traditionnelles qu’aux inserts et foyers fermés. Certains modèles sont prêts à poser, tandis que d'autres peuvent être réalisés sur mesure pour s’ajuster aux contraintes du chantier. Cette page propose une sélection d’habillages de cheminée à destination des professionnels, conçus pour conjuguer design, sécurité et conformité aux normes.