L’habillage de radiateur permet de dissimuler les équipements de chauffage tout en sécurisant et en valorisant l’espace intérieur. Il protège contre les brûlures, améliore l’esthétique et peut intégrer des fonctions pratiques comme des tablettes ou rangements. En bois, MDF, métal ou matériaux composites, il s’adapte à tous les styles d’aménagement. Les modèles ajourés assurent une bonne diffusion thermique. Utilisé en logement, école, hôtel ou bureau, l’habillage de radiateur concilie design et sécurité. Retrouvez ici des solutions fonctionnelles et élégantes pour vos projets.