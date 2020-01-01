Hotte d'aspiration, capteur de fumée

Les hottes d’aspiration et capteurs de fumée sont conçus pour extraire les vapeurs, gaz ou fumées émis dans les environnements de cuisson, de soudure ou de laboratoire. En captation localisée ou extraction générale, ces équipements assurent la sécurité des utilisateurs et la qualité de l’air intérieur. Fabriqués en matériaux résistants (inox, acier), ils sont souvent équipés de filtres ou raccordés à des réseaux de traitement d’air. Essentiels dans les cuisines pro, ateliers ou laboratoires, ils garantissent un environnement sain et conforme.