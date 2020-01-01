Hublot et oeil de boeuf

Le hublot et l’œil-de-bœuf sont des ouvertures circulaires ou ovales qui allient fonctionnalité et esthétique. Souvent utilisés pour apporter une touche architecturale en façade ou en toiture, ils permettent aussi une source de lumière naturelle dans les zones techniques ou de passage. Fixes ou ouvrants, ces éléments s’intègrent dans des projets résidentiels ou tertiaires en neuf ou rénovation. Leur design compact les rend compatibles avec de nombreuses configurations.