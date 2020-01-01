Un inhibiteur de corrosion est un produit essentiel pour prévenir la dégradation des structures métalliques exposées à l’humidité, aux salts ou à l’environnement agressif. Appliqué en amont ou intégré dans les systèmes de protection des métaux, il forme une couche protectrice invisible limitant l'oxydation et prolongeant la durabilité des ouvrages. Ce traitement est particulièrement adapté aux charpentes, canalisations, supports métalliques en intérieur comme en extérieur.

Sur cette page, découvrez une gamme complète de solutions professionnelles : prétraitements anticorrosion, inhibiteurs solubles ou en phase sèche, produits compatibles avec peintures, primaires ou revêtements époxy. Chaque fiche technique présente les spécifications : mode d’application, dosage, compatibilité des métaux, résistance et conditions d’emploi.

Explorez ces produits pour choisir l’inhibiteur de corrosion adapté à votre projet, garantir la pérennité des structures et optimiser vos process de protection métallique.