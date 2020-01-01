Insert et foyer fermée

Les inserts et foyers fermés offrent une solution de chauffage performante, sûre et esthétique pour valoriser une cheminée existante ou créer un point de chauffe central. En comparaison avec un foyer ouvert, ils permettent un rendement thermique bien supérieur, tout en limitant les déperditions d’énergie et les émissions de particules. Fonctionnant au bois ou aux granulés, ces appareils s’intègrent facilement dans des projets de rénovation ou de construction neuve, avec un large choix de puissances, de formats et de designs. Certains modèles sont compatibles avec des systèmes de distribution d’air chaud vers d’autres pièces. Cette page propose une sélection d’inserts et de foyers fermés adaptés aux exigences des professionnels du bâtiment, alliant performance énergétique, sécurité d’usage et qualité de finition.