Installation de lavage des résidus béton

Les installations de lavage des résidus de béton sont essentielles pour nettoyer et recycler les déchets issus des chantiers de gros œuvre. Elles comprennent des stations de lavage, centrifugeuses, bac de décantation, pompes à boue et systèmes de réutilisation des eaux. Adaptées aux résidus de toupies, bennes ou malaxeurs, elles optimisent la séparation des sables, graviers et eaux de lavage pour limiter les rejets, réduire les déchets et économiser les matières premières.

Ces installations facilitent la gestion environnementale des chantiers, respectent les contraintes réglementaires tout en réduisant les coûts liés à l’évacuation des déchets. Robustes et mobiles, elles s’intègrent directement sur site pour un nettoyage efficace des camions, bennes et outils, garantissant un chantier plus propre, durable et performant.