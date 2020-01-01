L’interface de communication assure la liaison entre les différents composants d’un système de gestion technique. Elle facilite l’échange de données entre capteurs, régulateurs, automates ou superviseurs, même s’ils utilisent des protocoles différents. Qu’elle soit filaire, sans fil ou basée sur des standards comme Modbus, KNX ou BACnet, elle garantit une communication fluide et sécurisée dans l’infrastructure. Pour une installation performante et interopérable, le choix de l’interface est stratégique. Explorez notre sélection pour trouver la solution adaptée à votre architecture technique.