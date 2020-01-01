L’interrupteur est un dispositif indispensable à toute installation électrique, permettant d’ouvrir ou de fermer un circuit afin de commander l’allumage ou l’extinction d’un équipement. Il se décline en une large variété de modèles adaptés à chaque usage : unipolaire, bipolaire, va-et-vient, poussoir ou double allumage. L’interrupteur se monte en encastré ou en saillie, en intérieur comme en extérieur, avec des versions étanches pour les environnements humides ou exposés. Il participe aussi à l’esthétique des espaces, grâce à des plaques et finitions variées. Certains modèles d’interrupteur intègrent des fonctions avancées, comme un témoin lumineux, une minuterie ou une commande radio. Qu’il soit destiné à une maison individuelle, à un local professionnel ou à un bâtiment collectif, l’interrupteur reste un composant essentiel pour assurer confort, sécurité et fonctionnalité des installations électriques.