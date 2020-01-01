L’interrupteur de puissance est un dispositif électrique destiné à commander la mise sous tension ou la coupure d’un circuit supportant de fortes intensités. Utilisé principalement dans les environnements industriels, tertiaires ou techniques, il garantit la sécurité des installations en permettant une coupure franche et rapide de l’alimentation. L’interrupteur de puissance peut être manuel ou motorisé, et se décline en différentes catégories selon le niveau de tension et de courant à gérer. Il assure également une protection contre les surcharges et peut être intégré à un système de commande à distance ou de délestage. Robuste et fiable, l’interrupteur de puissance est conçu pour résister à des conditions extrêmes (poussière, humidité, température). Il joue un rôle crucial dans la sécurisation des circuits électriques et dans la maintenance préventive ou corrective des équipements.