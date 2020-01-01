Interrupteur différentiel

Les interrupteurs différentiels sont des dispositifs de protection essentiels dans les installations électriques. Ils détectent les fuites de courant vers la terre et interrompent automatiquement l'alimentation pour protéger les personnes contre les risques d'électrocution. Contrairement aux disjoncteurs différentiels, qui protègent à la fois contre les surintensités et les fuites de courant, les interrupteurs différentiels se concentrent uniquement sur la détection des courants de fuite. Conformes aux normes de sécurité en vigueur, ils sont indispensables pour assurer la sécurité des occupants et la conformité des installations électriques.​