Interrupteur, émetteur, récepteur, infrarouge

Les interrupteurs, émetteurs et récepteurs infrarouges permettent de piloter à distance de nombreux équipements électriques sans fil. Grâce à la technologie infrarouge, ces dispositifs déclenchent l’allumage, l’extinction ou la variation d’éclairage, de stores ou de volets motorisés. Simples à installer, sans câblage complexe, ils offrent un grand confort d’utilisation et s’intègrent parfaitement dans les projets de domotique ou de rénovation. Retrouvez ici les solutions adaptées aux besoins des bâtiments résidentiels et tertiaires.