L’interrupteur horaire, minuterie est conçu pour automatiser la mise en marche et l’arrêt d’un circuit électrique selon un temps programmé ou une durée limitée. En associant les fonctions d’un programmateur horaire et d’une minuterie, il permet une gestion fine des équipements tels que l’éclairage, le chauffage, la ventilation ou les dispositifs techniques en milieu résidentiel, tertiaire ou industriel. L’interrupteur horaire, minuterie existe en version analogique ou numérique, avec une programmation journalière ou hebdomadaire. Il s’installe généralement sur un rail DIN dans un tableau électrique et se règle facilement via une molette ou un écran digital. Cette solution permet d’optimiser la consommation énergétique, d’assurer le confort des occupants et d’éviter les oublis. L’interrupteur horaire, minuterie garantit une gestion intelligente des installations électriques tout en renforçant leur sécurité et leur efficacité au quotidien.