L’interrupteur industriel, inverseur, sectionneur est conçu pour répondre aux exigences de sécurité, de robustesse et de fiabilité des installations électriques en milieu professionnel. L’interrupteur industriel permet la coupure manuelle d’un circuit électrique à charge élevée, en garantissant une grande résistance aux environnements contraignants. L’inverseur autorise la permutation entre deux sources d’alimentation ou deux circuits, assurant la continuité de service dans les installations critiques. Le sectionneur, quant à lui, assure une coupure franche et visible, indispensable pour les opérations de maintenance ou d’arrêt d’urgence. Montés en coffret ou sur rail DIN, ces dispositifs sont compatibles avec les normes de sécurité en vigueur. L’interrupteur industriel, inverseur, sectionneur s’impose comme une solution fiable pour piloter, sécuriser et isoler les circuits dans les bâtiments industriels, tertiaires ou techniques.