L’interrupteur modulaire à poussoir, à bascule est conçu pour s’intégrer dans les tableaux électriques, en assurant une commande simple et rapide des circuits d’éclairage ou d’appareils. Le modèle à poussoir permet un retour automatique de la commande après activation, souvent utilisé dans les installations à télérupteur. Le modèle à bascule, quant à lui, maintient sa position ouverte ou fermée, idéal pour un contrôle manuel permanent. Robuste, l’interrupteur modulaire à poussoir, à bascule convient aux environnements résidentiels, tertiaires ou industriels. Il se fixe sur rail DIN et respecte les normes en vigueur pour garantir la sécurité électrique. Certains modèles disposent d’un voyant lumineux pour visualiser l’état du circuit. Compact et efficace, l’interrupteur modulaire à poussoir, à bascule est une solution fiable pour piloter les installations tout en optimisant l’espace dans l’armoire électrique.