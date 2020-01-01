L’interrupteur sur fil souple, commande à pied offre une solution pratique pour commander l’allumage ou l’extinction d’un appareil électrique sans accès mural. Facile à intégrer dans une lampe, un luminaire ou un petit équipement électroportatif, il permet une utilisation directe au sol ou sur câble. L’interrupteur sur fil souple, commande à pied est particulièrement adapté aux espaces résidentiels, bureaux ou lieux publics, pour un confort d’usage accru, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Sa pose est simple et ne nécessite pas de modification du réseau électrique. Disponible en version bouton, bascule ou poussoir, l’interrupteur sur fil souple, commande à pied se décline en plusieurs formats et finitions. Il assure une commande accessible, rapide et sécurisée des dispositifs, tout en répondant aux exigences de sécurité des installations électriques basse tension.