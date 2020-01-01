L’interrupteur télécommandé permet d’allumer ou d’éteindre un circuit électrique à distance, offrant un confort d’utilisation optimal pour les installations résidentielles, tertiaires ou industrielles. Il se compose généralement d’un récepteur installé sur le circuit et d’un émetteur sans fil (télécommande ou commande murale). L’interrupteur télécommandé est idéal pour piloter des luminaires, des volets roulants, ou tout autre appareil électrique difficile d’accès. Certains modèles sont compatibles avec les technologies domotiques (radio, infrarouge, Zigbee, Wi-Fi), permettant une gestion centralisée ou via smartphone. L’interrupteur télécommandé réduit les besoins en câblage, facilite les rénovations et augmente la flexibilité d’usage dans les espaces évolutifs. Il s’intègre facilement dans tout projet de modernisation électrique, avec des options de temporisation, de variation ou de scénarios programmables.