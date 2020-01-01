Interrupteur va-et-vient

​Les interrupteurs va-et-vient sont des dispositifs électriques permettant de commander un même point lumineux depuis deux emplacements distincts, offrant ainsi un confort accru dans des espaces tels que les couloirs, escaliers ou pièces à double entrée. Contrairement à un interrupteur simple qui contrôle l'éclairage depuis un seul point, le va-et-vient utilise deux interrupteurs connectés par des fils navettes, assurant une gestion flexible de l'éclairage. Ces systèmes sont particulièrement recommandés pour les zones de passage fréquent, améliorant la praticité et l'accessibilité de l'éclairage. Découvrez notre sélection d'interrupteurs va-et-vient alliant fonctionnalité, design et conformité aux normes en vigueur, adaptés aux besoins des professionnels du BTP.